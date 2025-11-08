Imenik tvrtki
Doctolib
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer
  • L2
  • Germany

Softverski Inženjer Razina

L2

Razine u Doctolib

Usporedi razine
  1. L1
  2. L2
  3. L3Senior Software Engineer
    4. Prikaži 4 Više razina
Prosjek Godišnje Ukupna naknada
€71,282
Osnovna plaća
€62,312
Dionice ()
€274
Bonus
€0
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.6K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o plaćama
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Doctolib

Povezane tvrtke

  • Dialogue
  • Air Liquide
  • Lykon
  • Mountainside Fitness
  • Hero
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi