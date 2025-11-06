Imenik tvrtki
DNV
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Oslo Region

DNV Softverski Inženjer Plaće u Greater Oslo Region

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Oslo Region u DNV ukupno iznosi NOK 676K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u DNV. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Medijan paketa
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Ukupno godišnje
NOK 676K
Razina
L1
Osnovna plaća
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u DNV in Greater Oslo Region ima godišnju ukupnu naknadu od NOK 902,220. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u DNV za ulogu Softverski Inženjer in Greater Oslo Region je NOK 675,840.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za DNV

Povezane tvrtke

  • Uber
  • Apple
  • Google
  • Lyft
  • Tesla
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi