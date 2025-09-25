Imenik tvrtki
DJI
DJI Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in China u DJI ukupno iznosi CN¥720K year. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Medijan paketa
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Ukupno godišnje
CN¥720K
Razina
T3
Osnovna plaća
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u DJI?

CN¥1.15M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u DJI in China ima godišnju ukupnu naknadu od CN¥1,863,298. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u DJI za ulogu Softverski Inženjer in China je CN¥719,500.

