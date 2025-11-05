Imenik tvrtki
Dimensional Fund Advisors Softverski Inženjer Plaće u Greater Austin Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Austin Area u Dimensional Fund Advisors ukupno iznosi $151K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dimensional Fund Advisors. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Dimensional Fund Advisors
Software Engineer
Austin, TX
Ukupno godišnje
$151K
Razina
Senior
Osnovna plaća
$132K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
Godine u tvrtki
5-10 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Dimensional Fund Advisors?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Plaće za stažiranje

Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Dimensional Fund Advisors in Greater Austin Area ima godišnju ukupnu naknadu od $155,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dimensional Fund Advisors za ulogu Softverski Inženjer in Greater Austin Area je $102,500.

Ostali resursi