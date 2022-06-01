DigitalOnUs Plaće

Plaće u DigitalOnUs kreću se od $58,729 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $80,400 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika DigitalOnUs . Zadnje ažuriranje: 11/22/2025