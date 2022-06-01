Imenik tvrtki
DigitalOnUs
DigitalOnUs Plaće

Plaće u DigitalOnUs kreću se od $58,729 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $80,400 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika DigitalOnUs. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025

Softverski Inženjer
Median $58.7K
Arhitekt Rješenja
$80.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u DigitalOnUs je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $80,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u DigitalOnUs je $69,564.

