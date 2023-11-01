Imenik tvrtki
Digital Ops-Tech Centre
Digital Ops-Tech Centre Plaće

Medijan plaće u Digital Ops-Tech Centre je $72,954 za Softverski Inženjer . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Digital Ops-Tech Centre. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025

Softverski Inženjer
$73K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Digital Ops-Tech Centre je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $72,954. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Digital Ops-Tech Centre je $72,954.

Ostali resursi

