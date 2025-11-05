Imenik tvrtki
Digital Infuzion Softverski Inženjer Plaće u Northern Virginia Washington DC

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Northern Virginia Washington DC u Digital Infuzion ukupno iznosi $90K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Digital Infuzion. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Digital Infuzion
Software Engineer
Rockville, MD
Ukupno godišnje
$90K
Razina
-
Osnovna plaća
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Digital Infuzion?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Digital Infuzion in Northern Virginia Washington DC ima godišnju ukupnu naknadu od $148,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Digital Infuzion za ulogu Softverski Inženjer in Northern Virginia Washington DC je $90,000.

