Digit Insurance Plaće

Plaće u Digit Insurance kreću se od $7,225 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $18,426 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Digit Insurance . Zadnje ažuriranje: 11/23/2025