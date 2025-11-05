Imenik tvrtki
D’Ieteren
D’Ieteren Softverski Inženjer Plaće u Columbus, OH Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Columbus, OH Area u D’Ieteren ukupno iznosi $103K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u D’Ieteren. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
D’Ieteren
Software Engineer
Columbus, OH
Ukupno godišnje
$103K
Razina
hidden
Osnovna plaća
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u D’Ieteren in Columbus, OH Area ima godišnju ukupnu naknadu od $148,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u D’Ieteren za ulogu Softverski Inženjer in Columbus, OH Area je $102,500.

