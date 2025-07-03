Imenik tvrtki
Dialog Plaće

Plaće u Dialog kreću se od $2,750 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $170,850 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Dialog. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Znanstvenik Podataka
$2.8K
Hardverski Inženjer
$171K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Dialog je Hardverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $170,850. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dialog je $86,800.

