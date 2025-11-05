Imenik tvrtki
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in San Francisco Bay Area u Dexterity ukupno iznosi $140K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dexterity. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Dexterity
Robotics Engineer 2
Redwood City, CA
Ukupno godišnje
$140K
Razina
2
Osnovna plaća
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Dexterity, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Dexterity in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $220,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dexterity za ulogu Softverski Inženjer in San Francisco Bay Area je $126,800.

