Dexterity Plaće

Plaće u Dexterity kreću se od $140,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $155,775 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Dexterity. Zadnje ažuriranje: 10/11/2025
U Dexterity, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
