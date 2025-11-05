Softverski Inženjer naknada in Hungary u Deutsche Telekom kreće se od HUF 12.92M year za Software Engineer do HUF 19.62M year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Hungary ukupno iznosi HUF 12.42M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Deutsche Telekom. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
