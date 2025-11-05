Imenik tvrtki
Deutsche Telekom Softverski Inženjer Plaće u Hungary

Softverski Inženjer naknada in Hungary u Deutsche Telekom kreće se od HUF 12.92M year za Software Engineer do HUF 19.62M year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Hungary ukupno iznosi HUF 12.42M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Deutsche Telekom. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Prikaži 1 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe
Najnoviji podnesci plata
Dodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Izvezi podatke
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Deutsche Telekom?

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Deutsche Telekom in Hungary ima godišnju ukupnu naknadu od HUF 22,558,597. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Deutsche Telekom za ulogu Softverski Inženjer in Hungary je HUF 12,809,942.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Deutsche Telekom

