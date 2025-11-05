Imenik tvrtki
Deutsche Telekom
  • Greece

Deutsche Telekom Softverski Inženjer Plaće u Greece

Softverski Inženjer naknada in Greece u Deutsche Telekom kreće se od €35.6K year za Software Engineer do €26.2K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Greece ukupno iznosi €29.2K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Deutsche Telekom. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Koji su karijerni nivoi u Deutsche Telekom?

Uključeni nazivi

Backend softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Deutsche Telekom in Greece ima godišnju ukupnu naknadu od €55,456. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Deutsche Telekom za ulogu Softverski Inženjer in Greece je €29,240.

Ostali resursi