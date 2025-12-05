Imenik tvrtki
Descript
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • UX Istraživač

  • Sve UX Istraživač plaće

Descript UX Istraživač Plaće

Prosječna UX Istraživač ukupna naknada in United States u Descript kreće se od $167K do $233K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Descript. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$180K - $210K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$167K$180K$210K$233K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više UX Istraživač prijavas u Descript za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Descript?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane UX Istraživač ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za UX Istraživač u Descript in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $233,240. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Descript za ulogu UX Istraživač in United States je $166,600.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Descript

Povezane tvrtke

  • Pinterest
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Airbnb
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/descript/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.