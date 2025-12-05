Imenik tvrtki
Descript Znanstvenik Podataka Plaće

Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in Canada u Descript kreće se od CA$102K do CA$142K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Descript. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$80.1K - $97K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$73.8K$80.1K$97K$103K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Descript?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Descript in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$142,490. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Descript za ulogu Znanstvenik Podataka in Canada je CA$101,954.

