DEPT
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

DEPT Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in United States u DEPT ukupno iznosi $225K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u DEPT. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Medijan paketa
company icon
DEPT
VP, Engineering
Boston, MA
Ukupno godišnje
$225K
Razina
L6
Osnovna plaća
$225K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
6 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u DEPT in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $260,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u DEPT za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $225,000.

Ostali resursi

