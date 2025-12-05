Imenik tvrtki
DEPT Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in United States u DEPT kreće se od $81K do $115K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u DEPT. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$92K - $109K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$81K$92K$109K$115K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u DEPT in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $115,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u DEPT za ulogu Analitičar Podataka in United States je $81,000.

