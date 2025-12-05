Imenik tvrtki
Depop
Depop Menadžer Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in United Kingdom u Depop kreće se od £94.7K do £132K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Depop. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$137K - $161K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$128K$137K$161K$178K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Depop?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Depop in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £131,959. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Depop za ulogu Menadžer Proizvoda in United Kingdom je £94,740.

