Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in United Kingdom u Depop kreće se od £51.5K do £73.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Depop. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$78.5K - $89.4K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$69.3K$78.5K$89.4K$98.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Dizajner Proizvoda prijavas u Depop za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

Koji su karijerni nivoi u Depop?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Depop in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £73,252. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Depop za ulogu Dizajner Proizvoda in United Kingdom je £51,525.

