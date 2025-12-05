Imenik tvrtki
Prosječna Operacije s Ljudima ukupna naknada u Depop kreće se od £71.7K do £100K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Depop. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$105K - $127K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$96.5K$105K$127K$135K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Operacije s Ljudima u Depop ima godišnju ukupnu naknadu od £100,240. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Depop za ulogu Operacije s Ljudima je £71,723.

