Imenik tvrtki
Depop
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

Depop Znanstvenik Podataka Plaće

Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in United Kingdom u Depop kreće se od £93.4K do £127K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Depop. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$135K - $163K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$126K$135K$163K$172K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Znanstvenik Podataka prijavas u Depop za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Depop?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Depop in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £127,486. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Depop za ulogu Znanstvenik Podataka in United Kingdom je £93,416.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Depop

Povezane tvrtke

  • Jane
  • Tradesy
  • Daily Harvest
  • FASHIONPHILE
  • Freshly
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/depop/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.