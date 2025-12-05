Imenik tvrtki
Department of Veterans Affairs
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

Department of Veterans Affairs Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Prosječna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna naknada in United States u Department of Veterans Affairs kreće se od $133K do $181K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Department of Veterans Affairs. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$142K - $172K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$133K$142K$172K$181K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Menadžer Softverskog Inženjerstva prijavas u Department of Veterans Affairs za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Department of Veterans Affairs?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Department of Veterans Affairs in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $180,881. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Department of Veterans Affairs za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $132,542.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Department of Veterans Affairs

Povezane tvrtke

  • Dropbox
  • Tesla
  • Airbnb
  • Roblox
  • Spotify
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/department-of-veterans-affairs/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.