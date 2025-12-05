Imenik tvrtki
Department of Homeland Security
Department of Homeland Security Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u Department of Homeland Security kreće se od $115K do $168K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Department of Homeland Security. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$132K - $151K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$115K$132K$151K$168K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Department of Homeland Security?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u Department of Homeland Security ima godišnju ukupnu naknadu od $167,560. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Department of Homeland Security za ulogu Informatičar (IT) je $115,020.

Ostali resursi

