Softverski Inženjer naknada in India u Dentsu kreće se od ₹735K year za L1 do ₹647K year za L2. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹843K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dentsu. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
$8.4K
$8.1K
$0
$241
L2
$7.4K
$7.4K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 1 više nivoa
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Dentsu in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,196,356. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dentsu za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹689,442.

Ostali resursi

