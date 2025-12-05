Imenik tvrtki
Dentsu
Dentsu Menadžer Projekta Plaće

Prosječna Menadžer Projekta ukupna naknada in United States u Dentsu kreće se od $89.2K do $125K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dentsu. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$96.8K - $117K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$89.2K$96.8K$117K$125K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Dentsu?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Dentsu in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $124,700. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dentsu za ulogu Menadžer Projekta in United States je $89,225.

