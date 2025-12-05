Imenik tvrtki
Dentsu Aegis Network Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in France u Dentsu Aegis Network kreće se od €50K do €71.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dentsu Aegis Network. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$65.4K - $74.5K
France
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$57.8K$65.4K$74.5K$82.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Dentsu Aegis Network?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Dentsu Aegis Network in France ima godišnju ukupnu naknadu od €71,120. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dentsu Aegis Network za ulogu Softverski Inženjer in France je €50,025.

