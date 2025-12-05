Imenik tvrtki
Dentsu Aegis Network
Dentsu Aegis Network Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in United States u Dentsu Aegis Network kreće se od $69.7K do $99.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dentsu Aegis Network. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$79.9K - $93.5K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$69.7K$79.9K$93.5K$99.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Dentsu Aegis Network in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $99,450. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dentsu Aegis Network za ulogu Analitičar Podataka in United States je $69,700.

