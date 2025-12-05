Imenik tvrtki
Dentons
Dentons Znanstvenik Podataka Plaće

Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in United Kingdom u Dentons kreće se od £59.4K do £81.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dentons. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$85.5K - $103K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$79.9K$85.5K$103K$109K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Dentons?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Dentons in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £81,116. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dentons za ulogu Znanstvenik Podataka in United Kingdom je £59,438.

