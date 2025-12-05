Imenik tvrtki
DENSO
  • Plaće
  • Analitičar Kibernetičke Sigurnosti

  • Sve Analitičar Kibernetičke Sigurnosti plaće

DENSO Analitičar Kibernetičke Sigurnosti Plaće

Prosječna Analitičar Kibernetičke Sigurnosti ukupna naknada u DENSO kreće se od $90.2K do $131K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u DENSO. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$102K - $119K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$90.2K$102K$119K$131K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u DENSO?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti u DENSO ima godišnju ukupnu naknadu od $130,900. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u DENSO za ulogu Analitičar Kibernetičke Sigurnosti je $90,200.

Ostali resursi

