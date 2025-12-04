Imenik tvrtki
Denodo
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Prodaja

  • Sve Prodaja plaće

Denodo Prodaja Plaće

Prosječna Prodaja ukupna naknada in United States u Denodo kreće se od $150K do $218K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Denodo. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$170K - $198K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$150K$170K$198K$218K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Prodaja prijavas u Denodo za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Denodo?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Prodaja ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Denodo in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $217,770. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Denodo za ulogu Prodaja in United States je $150,060.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Denodo

Povezane tvrtke

  • Tesla
  • Facebook
  • PayPal
  • Spotify
  • Snap
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/denodo/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.