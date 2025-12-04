Imenik tvrtki
Democratic National Committee
Democratic National Committee Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in United States u Democratic National Committee kreće se od $74.7K do $106K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Democratic National Committee. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$84.6K - $96.3K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Democratic National Committee?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Democratic National Committee in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $106,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Democratic National Committee za ulogu Analitičar Podataka in United States je $74,700.

