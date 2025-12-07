Imenik tvrtki
Delphia
Delphia Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in Canada u Delphia kreće se od CA$190K do CA$270K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Delphia. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$158K - $185K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$138K$158K$185K$197K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Dizajner Proizvoda prijavas u Delphia za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

Koji su karijerni nivoi u Delphia?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Delphia in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$270,467. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Delphia za ulogu Dizajner Proizvoda in Canada je CA$189,558.

