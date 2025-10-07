Auditor naknada in United Kingdom u Deloitte ukupno iznosi £36.8K year za L2. Medijan year paketa naknade in United Kingdom ukupno iznosi £30.4K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Deloitte. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£36.8K
£36.1K
£0
£627.3
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Deloitte, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)