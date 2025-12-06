Prodaja naknada in United States u Dell Technologies kreće se od $106K year za L5 do $258K year za L9. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $72K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dell Technologies. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L5
$69.8K
$67.8K
$0
$2K
L6
$150K
$142K
$5K
$3.2K
L7
$158K
$145K
$7.2K
$5.8K
L8
$252K
$177K
$10K
$64.7K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Dell Technologies, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
