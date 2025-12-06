Hardverski Inženjer naknada in United States u Dell Technologies kreće se od $101K year za L5 do $238K year za L9. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $161K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Dell Technologies. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Hardware Engineer I
$101K
$95.1K
$0
$5.8K
Hardware Engineer II
$126K
$112K
$7K
$6.7K
Senior Hardware Engineer
$137K
$134K
$0
$3.7K
Principal Engineer
$173K
$160K
$6.8K
$6.6K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Dell Technologies, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
Uključeni naziviPošaljite novi naziv
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.