Delightex Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in Germany u Delightex kreće se od €61.3K do €87.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Delightex. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$81K - $94.8K
Germany
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$70.7K$81K$94.8K$101K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Delightex?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Delightex in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €87,534. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Delightex za ulogu Softverski Inženjer in Germany je €61,349.

Ostali resursi

