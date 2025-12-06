Imenik tvrtki
Delfi Diagnostics
Delfi Diagnostics Menadžer Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in United States u Delfi Diagnostics kreće se od $111K do $152K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Delfi Diagnostics. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$120K - $143K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$111K$120K$143K$152K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Delfi Diagnostics?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Delfi Diagnostics in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $151,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Delfi Diagnostics za ulogu Menadžer Proizvoda in United States je $110,880.

