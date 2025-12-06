Imenik tvrtki
DeHaat
DeHaat Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in India u DeHaat kreće se od ₹3.02M do ₹4.29M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u DeHaat. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$39.1K - $46.3K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$34.4K$39.1K$46.3K$48.8K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u DeHaat?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u DeHaat in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹4,291,580. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u DeHaat za ulogu Dizajner Proizvoda in India je ₹3,022,765.

Ostali resursi

