Deepgram Plaće

Raspon plaća Deepgram je od $139,300 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Arhitekt rješenja na donjem kraju do $172,480 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Deepgram. Zadnje ažurirano: 8/9/2025

$160K

Ljudski resursi
$143K
Marketing
$155K
Voditelj proizvoda
$166K

Softverski inženjer
$172K
Arhitekt rješenja
$139K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Deepgram je Softverski inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $172,480. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Deepgram je $154,770.

