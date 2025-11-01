Imenik tvrtki
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in India u DataCore Software ukupno iznosi ₹1.82M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u DataCore Software. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Medijan paketa
company icon
DataCore Software
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹1.82M
Razina
L4
Osnovna plaća
₹1.82M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u DataCore Software?
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u DataCore Software in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹9,020,660. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u DataCore Software za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹1,693,942.

