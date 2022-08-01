Direktorij Tvrtki
Datacom
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Datacom Plaće

Raspon plaća Datacom je od $39,640 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Analitičar kibernetičke sigurnosti na donjem kraju do $195,975 za Arhitekt rješenja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Datacom. Zadnje ažurirano: 8/13/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $51K
Poslovni analitičar
$99K
Korisnička služba
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Informatolog (IT)
$95.3K
Voditelj projekta
$84.2K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$39.6K
Arhitekt rješenja
$196K
Tehnički voditelj programa
$159K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Datacom je Arhitekt rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $195,975. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Datacom je $89,777.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Datacom

Povezane tvrtke

  • SoFi
  • Stripe
  • Microsoft
  • Spotify
  • Facebook
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi