Databricks
Databricks Dizajner Proizvoda Plaće

Medijan Dizajner Proizvoda paketa naknade in United States u Databricks ukupno iznosi $495K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Databricks. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Medijan paketa
company icon
Databricks
Product Designer
hidden
Ukupno godišnje
$495K
Razina
hidden
Osnovna plaća
$195K
Stock (/yr)
$300K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u Databricks?
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Databricks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Databricks in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $594,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Databricks za ulogu Dizajner Proizvoda in United States je $435,000.

Ostali resursi