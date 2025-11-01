Znanstvenik Podataka naknada in United States u Databricks kreće se od $237K year za L3 do $529K year za L6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $236K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Databricks. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$237K
$148K
$68.5K
$20.6K
L4
$174K
$174K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$529K
$256K
$248K
$25K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Databricks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)