Menadžer Poslovnih Operacija naknada u Databricks ukupno iznosi $235K year za L6. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Databricks. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025
Prosječna Ukupna Naknada
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Databricks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)