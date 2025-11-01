Imenik tvrtki
Databricks
  • Plaće
  • Menadžer Poslovnih Operacija

  • Sve Menadžer Poslovnih Operacija plaće

Databricks Menadžer Poslovnih Operacija Plaće

Menadžer Poslovnih Operacija naknada u Databricks ukupno iznosi $235K year za L6. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Databricks. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$196K - $237K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$181K$196K$237K$252K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Databricks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Poslovnih Operacija u Databricks ima godišnju ukupnu naknadu od $252,300. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Databricks za ulogu Menadžer Poslovnih Operacija je $180,525.

Ostali resursi