DASA
DASA Plaće

Plaće u DASA kreću se od $7,744 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $100,500 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika DASA. Zadnje ažuriranje: 10/17/2025

Računovođa
$79.7K
Administrativni Asistent
$7.7K
Znanstvenik Podataka
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Information Technologist (IT)
$26.1K
Softverski Inženjer
$101K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u DASA je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $100,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u DASA je $34,334.

