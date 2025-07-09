Danieli Plaće

Plaće u Danieli kreću se od $7,874 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $58,935 za Elektroinženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Danieli . Zadnje ažuriranje: 9/8/2025