D2L Full-Stack Softverski Inženjer Plaće u Waterloo Region

Full-Stack Softverski Inženjer naknada in Waterloo Region u D2L kreće se od CA$94.7K year za L2 do CA$143K year za L4. Medijan year paketa naknade in Waterloo Region ukupno iznosi CA$104K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u D2L. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije ( /yr ) Bonus L1 Software Developer I ( Početni nivo ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L2 Software Developer II CA$94.7K CA$91.1K CA$1K CA$2.6K L3 Senior Software Developer I CA$102K CA$95.2K CA$3.4K CA$3K L4 Senior Software Developer II CA$143K CA$125K CA$7.7K CA$10.1K Prikaži 2 više nivoa

