Full-Stack Softverski Inženjer naknada in Canada u D2L kreće se od CA$71.7K year za L1 do CA$143K year za L4. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$97.8K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u D2L. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
