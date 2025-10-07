Imenik tvrtki
D2L
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Full-Stack Softverski Inženjer

  • Canada

D2L Full-Stack Softverski Inženjer Plaće u Canada

Full-Stack Softverski Inženjer naknada in Canada u D2L kreće se od CA$71.7K year za L1 do CA$143K year za L4. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$97.8K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u D2L. Zadnje ažuriranje: 10/7/2025

Prosjek Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L1
Software Developer I(Početni nivo)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Koji su karijerni nivoi u D2L?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Full-Stack Softverski Inženjer u D2L in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$143,131. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u D2L za ulogu Full-Stack Softverski Inženjer in Canada je CA$94,137.

