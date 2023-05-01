Imenik tvrtki
Cyclica
Cyclica Plaće

Plaće u Cyclica kreću se od $75,282 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $85,315 za Information Technologist (IT) na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Cyclica. Zadnje ažuriranje: 10/19/2025

Znanstvenik Podataka
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
Softverski Inženjer
$75.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Cyclica je Information Technologist (IT) at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $85,315. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cyclica je $80,675.

